सिद्दरमैया की कुर्सी फिलहाल सुरक्षित, DK शिवकुमार को क्यों करना होगा इंतजार? 10 प्वाइंट में समझिए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में सिद्दरमैया और डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी विवाद ने कांग्रेस के आंतिरक कलह को उजागर कर दिया है। 2023 में हुए चुनाव में जीत के बाद से सीएम पद को लेकर जारी विवाद ने तब नया मोड़ ले लिया, जब पार्टी सूत्रों ने बताया कि सिद्दरमैया की कुर्सी खतरे में नहीं है।