'गर्भवती हैं तो क्या...शर्म आनी चाहिए', महिला अफसर को लेकर कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल; कर्नाटक में चढ़ा सियासी पारा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक विधायक अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। चन्नागिरी से कांग्रेस विधायक शिवगंगा बसवराज ने वन विभाग की एक महिला अधिकारी पर सेक्सिस्ट (महिला विरोधी) कमेंट किया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है।

विधायक ने महिला अधिकारी श्वेता जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उन पर टिप्पणी उस समय की जब वह एक सरकारी बैठक में नहीं पहुंच सकीं। यह बैठक कर्नाटक डेवलपमेंट प्रोग्राम (KDP) की त्रैमासिक समीक्षा से जुड़ी थी। विधायक का विवादत बयान जब विधायक को बताया गया कि श्वेता गर्भवती हैं और इसलिए नहीं आ सकीं, तो उन्होंने कहा, "अगर वह गर्भवती हैं तो छुट्टी ले लें। काम भी करना चाहती हैं, पैसे भी लेना चाहती हैं, लेकिन जब बुलाओ तो छुट्टी चाहए। क्या शर्म नहीं आती?"

उन्होंने आगे कहा, "मातृत्व अवकाश होता है न? आखिरी दिन तक तनख्वाह और एक्स्ट्रा भत्ता चाहिए, लेकिन काम के वक्त डॉक्टर के बहाने लेती हैं। य गर्भावस्था कोई बहाना नहीं है, शर्म आनी चाहिए।" बसवराज ने बैठक में मौजूद अफसरों से कहा कि अधिकरी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।

सिद्दारमैया सरकार को घेरने की तैयारी में भाजपा महिला अधिकारी कार्यकर्ताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि विधायक ने एक संवेदनशील मुद्दे को मजाक और ताने में बदल दिया। वहीं, विधायक बसवराज ने अब तक इस विवाद पर कोई बयान नहीं दिया है।