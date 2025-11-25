भाजपा की कर्नाटक में मतदाता सूची में संशोधन की मांग, कहा-कांग्रेस ने अवैध प्रवासियों को अपना वोट बैंक बनाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक की भाजपा इकाई ने कहा कि कर्नाटक में भी बिहार की तर्ज पर मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया होनी चाहिए। विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता आर.अशोक ने कहा, ''संदेह है कि बेंगलुरु में अकेले लगभग तीन लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिये रह रहे हैं।''

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भाजपा नेता अशोक ने सोमवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा, ''कांग्रेस ने अवैध प्रवासियों को अपना वोट बैंक बना लिया है। इसी कारण से मतदाता सूची में संशोधन का विरोध कर रही है। कर्नाटक में मतदाता सूची का संशोधन बिहार माडल पर किया जाना चाहिए।''

बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन का किया एलान बेंगलुरु में एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने यह भी घोषणा की कि 27 और 28 नवंबर को सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस-नेतृत्व वाली सरकार की ''किसान विरोधी'' नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। जिला मुख्यालयों पर एक और दो दिसंबर को भी प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने 'कांग्रेस सरकार किसानों के साथ धोखा' शीर्षक वाला एक पोस्टर जारी किया। एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस-नेतृत्व वाली सरकार के ''किसान विरोधी'' कार्यों को उजागर किया।

बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर लगाए आरोप उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के दो साल और छह महीने में इसकी खराब प्रशासनिक नीतियों ने किसानों के लिए एक दैनिक दु:स्वप्न का रूप ले लिया है। राज्य भर में किसान फसल हानि और समर्थन मूल्य न मिलने के कारण संकट का सामना कर रहे हैं। क्योंकि राज्य सरकार ने आलमाटी जलाशय में पानी को ठीक से संग्रहित नहीं किया, उस क्षेत्र के किसानों को दूसरी फसल उगाने का अवसर खो दिया।