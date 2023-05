बेंगलुरु, एएनआई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को जीतने के भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार दूसरे दिन बेंगलुरु में रोड शो किया। यह रोड शो केम्पेगौड़ा स्टैच्यू से ट्रनिटी सर्कल तक चला। इस रोड शो का असर 28 विधानसभा सीटों पर पड़ने की संभावना है।

रोड शो के दौरान लोगों ने पीएम मोदी पर फूलों की बारिश भी की। रोड शो के बाद वे चार जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इससे पहले, शनिवार को प्रधानमंत्री ने 26 किमी लंबा रोड शो किया था।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi concludes his roadshow from Bengaluru's Kempegowda statue at New Tippasandra Road to Trinity Circle.#KarnatakaAssemblyElection pic.twitter.com/f9FUTtKlKn