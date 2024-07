Kapil Sibal: 'हम सभी पार्ट-टाइमर हैं...', संसदीय प्रक्रियाओं को लेकर धनखड़ से क्यों नाराज हुए कपिल सिब्बल?

चिदंबरम ने तीन नए आपराधिक कानूनों को पार्ट-टाइमर लोगों द्वारा तैयार किया गया बताया था, जिसे धनखड़ ने "अक्षम्य" और अपमानजनक बताया था। धनखड़ ने कहा था कि जब उन्होंने एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक को दिए गए चिदंबरम के साक्षात्कार को पढ़ा तो वह हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि नए कानूनों को पार्टटाइमर्स द्वारा तैयार करने की बात कहना संसद का अपमान है।

Dhankar :



Criticised Chidambaram’s statement that part-timers drafted the three criminal laws was an “inexcusable insult to the wisdom of Parliament”



We are all part-timers Dhankar ji !



And



Who insults parliamentary procedures on a daily basis ?



Not us !— Kapil Sibal (@KapilSibal) July 7, 2024