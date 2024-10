वक्फ बोर्ड की बैठक में BJP और TMC सांसद के बीच झड़प, कल्याण बनर्जी को लगी चोट; VIDEO

एएनआई, नई दिल्ली।JPC meeting on Waqf Bill। वक्फ बोर्ड की बैठक में भाजपा और टीएमसी के सांसदों के बीच झड़प हो गई। हाथापाई होने के बाद बैठक को स्थगित कर दी गई। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच झड़प हो गई।

#WATCH | Delhi: Meeting of the JPC (Joint Parliamentary Committee) on the Waqf Bill begins at the Parliament Annexe. It was halted briefly after a scuffle broke out during the meeting.



According to eyewitnesses to the incident, TMC MP Kalyan Banerjee picked up a glass water… pic.twitter.com/vTR7xMwOb5