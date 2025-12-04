क्या झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बदलेंगे पाला? कांग्रेस नेता ने दिया बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड में अपने गठबंधन सहयोगी झामुमो के पाला बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि गठबंधन अखंड है और राज्य में जन केंद्रित नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारी एकता अखंड है और हमारा गठबंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मैंने बात की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि झारखंड में हमारा INDIA गठबंधन अडिग, एकजुट और जन केंद्रित कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।