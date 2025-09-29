Language
    IND vs PAK Final: 'थर्ड अंपायर के कहने पर...' कांग्रेस ने कसा तंज तो भाजपा ने राहुल-प्रियंका पर लगाया पाकिस्तान परस्ती का आरोप

    By Jagran News Edited By: Narender Sanwariya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:17 PM (IST)

    भाजपा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा एशिया कप में भारत की जीत पर बधाई न देने पर कांग्रेस को घेरा। सुधांशु त्रिवेदी ने इसे कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती कहा। उन्होंने मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए कांग्रेस नेतृत्व से मंजूरी न मिलने की बात भी कही। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध से करना ठीक नहीं है।

    टीम इंडिया को बधाई नहीं देने पर भाजपा ने राहुल, प्रियंका पर लगाया पाकिस्तान परस्ती का आरोप

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। एशिया कप में भारत की ऐतिहासिक जीत पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी की ओर से बधाई नहीं दिये जाने पर भाजपा ने कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसे कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती करार दिया।

    2008 के मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की कांग्रेस नेतृत्व से मंजूरी नहीं मिलने के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के नए कबूलनामे का हवाला देते हुए त्रिवेदी ने कहा कि चाहे जंग का मैदान हो, कूटनीति का मैदान हो या खेल का मैदान, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के लोग हमेशा पाकिस्तान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार रहते हैं।

    कांग्रेस का भाजपा पर तंज

    वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, पहली बात तो एक क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध के मैदान से करना ठीक नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने तुलना कर ही दी तो आपको भारतीय टीम से यह सीखने की जरूरत है कि जब जीत के करीब हों, तो किसी थर्ड अंपायर के कहने पर अच्छे कप्तान सीजफायर नहीं करते।

    गौरतलब है कि रविवार रात दुबई में पाकिस्तान पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट किया था और बधाई दी थी। महज 16-17 घंटों में ही उसे एक लाख से ज्यादा बार रीपोस्ट किया गया।

    भाजपा का पलटवार

    सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एशिया कप में भारत ने लगातार तीन बार पाकिस्तान को हराकर जीत की हैट्रिक बनाने के साथ ही सभी मैच जीतकर क्लीन स्वीप किया। इसके लिए निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट टीम, कप्तान सूर्यकुमार यादव और सभी साथी खिलाड़ी, कोच, सपोर्ट स्टाफ बधाई के पात्र हैं।

    पीएम मोदी का साफ संदेश

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हो या खेल का मैदान, निष्कर्ष एक ही है, भारत की शानदार जीत। त्रिवेदी ने खेलों को राजनीति से अलग रखने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस के इस रवैये को दुखद बताया।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए मन में खीज, ईष्र्या, द्वेष या हीन भावना हो सकती है, लेकिन उसकी छाया भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाडि़यों के शानदार प्रदर्शन पर मत डालिए।सुधांशु त्रिवेदी ने संप्रग सरकार में गृह मंत्री रहे पी. चिदंबरम के हालिया बयान को चिंताजनक बताया।

    बलूचिस्तान का उल्लेख

    त्रिवेदी के अनुसार चिदंबरम ने के कहा कि 26/11 के हमले के बाद जब उन्हें गृहमंत्री का पदभार संभाल दिया गया तो उन्होंने पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की कोशिश की थी। लेकिन तत्कालीन पार्टी नेतृत्व ने उसकी अनुमति नहीं दी।

    सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व के मन का रुझान क्या था। यही नहीं, इसके नौ महीने बाद मिस्त्र के शर्म-अल-शेख में पाकिस्तान के साथ संयुक्त घोषणापत्र में बलूचिस्तान का उल्लेख कर भारत को शर्मसार किया गया।