    'हिंदुओं को तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए', नवनीत राणा के बयान से खड़ा हो सकता है विवाद

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:29 AM (IST)

    भाजपा नेता नवनीत राणा ने मंगलवार को कहा कि हिंदुओं को कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि उन लोगों की साजिशों का मुकाबला किया जा सके जो बड ...और पढ़ें

    'हिंदुओं को तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए', नवनीत राणा (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, अमरावती। भाजपा नेता नवनीत राणा ने मंगलवार को कहा कि हिंदुओं को कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि उन लोगों की साजिशों का मुकाबला किया जा सके जो बड़ी संख्या में बच्चे पैदा कर भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं।

    उन्होंने कहा कि ये लोग खुलेआम कहते हैं कि उनकी चार पत्नियां और 19 बच्चे हैं। मेरा सुझाव है कि हमें कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए।

    पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह मौलाना हैं या कोई और लेकिन उनके 19 बच्चे और चार पत्नियां हैं। वे बड़ी संख्या में बच्चे पैदा कर भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो हम सिर्फ एक बच्चे से क्यों संतुष्ट हो जाएं।

    शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अब बेबसी का पर्याय बन गए हैं। वह नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए बाहर नहीं निकाल सके।