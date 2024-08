'मैं चाहता हूं चंपई और हेमंत सोरेन दोनों बीजेपी में आएं', आखिर CM हिमंत ने क्यों कहा ऐसा?

रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम हेमंत ने कहा,"मैं चाहता हूं कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हों और हमें ताकत दें लेकिन वह एक बड़े नेता हैं, मुझे नहीं लगता कि उन पर टिप्पणी करना सही है। मैं तो चाहता हूं कि हेमंत सोरेन भी भाजपा में शामिल हों। भाजपा का मतलब देशभक्ति है। हम झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हेमंत सोरेन जी से बात करने के लिए भी तैयार हैं।"

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Assam Chief Minister and BJP Jharkhand in-charge Himanta Biswa Sarma says, "I want Champai Soren to join BJP and give us strength but he is a big leader, I don't think it is right to comment on him...I want Hemant Soren to also join the BJP. BJP means… pic.twitter.com/pL7XjNeLSS