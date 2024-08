'जेएमएम को तोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं', हिमंत बिस्वा सरमा ने पूछा- चंपई सोरेन की जासूसी क्यों कराई गई?

सरमा ने कहा कि अगर किसी को नमाज पढ़ना है तो वह करेगा। इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मगर दो घंटे की छुट्टी अब आगे से नहीं होगी। हमारी विधानसभा नियम समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य भी हैं। सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है। यह मेरा निर्णय नहीं है। यह विधानसभा का निर्णय है।

#WATCH | Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "JMM has become a family party. It is not our intention to break it, our only intention is that BJP should form the government in Jharkhand. JMM party should remain as it is, we have no problem with that. Our job is to take Jharkhand… pic.twitter.com/zsS4vqp74k— ANI (@ANI) August 30, 2024