हरियाणा नतीजों के बाद महाराष्ट्र में गरमाई सियासत, संजय राउत ने कांग्रेस पर साधा निशाना; MVA के CM फेस पर कही बड़ी बात

इसी के साथ उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन हरियाणा में नहीं जीत सकता था क्योंकि कांग्रेस को लगा ओवर कॉन्फिडेंस में थी और वो सोच रही थी कि अपने दम पर चुनाव जीत जाएगी। राउत ने कहा कि कांग्रेस को लग रहा था कि उसे सत्ता पाने के लिए किसी अन्य साथी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने महसूस किया कि अगर वो समाजवादी पार्टी, AAP या अन्य छोटे दलों के साथ सीटें साझा करती तो परिणाम कुछ और होते।

#WATCH | Mumbai: On the results of the assembly elections in Haryana and Jammu and Kashmir, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "... Both states have their own importance, but Jammu and Kashmir was most important for the BJP... They lost from the place (Jammu and Kashmir)… pic.twitter.com/DZRLhSivp8