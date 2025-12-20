'वायु प्रदूषण पर चर्चा को तैयार थी सरकार, कांग्रेस ने हंगामा कराया', रिजीजू बोले- सदन में अराजकता पैदा की गई

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    'वायु प्रदूषण पर चर्चा को तैयार थी सरकार, कांग्रेस ने हंगामा कराया', रिजीजू (फोटो-एएनआई)

    पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को विपक्ष पर संसद में वायु प्रदूषण पर बहस को बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ सांसदों ने ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पर बहस के दौरान ऐसा व्यवहार किया, जिसके कारण प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाई।

    संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा, हम प्रदूषण पर बहस के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन कांग्रेस ने आसन के सामने (वीबी-जी राम जी विधेयक पर) विरोध प्रदर्शन करने के लिए दूसरों को उकसाया। उन्होंने कागज फेंके, कागज के हवाई जहाज बनाए और मेजों पर चढ़कर कार्यवाही बाधित कर दी।

    संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रिजीजू ने कहा, मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि उन्हें ऐसी चालों से वोट नहीं मिलेंगे। केवल अच्छे काम ही उन्हें वोट दिला सकते हैं। विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी खतरे पर कोई चर्चा नहीं हो सकी।

    रिजीजू ने सत्र को अत्यंत सफल बताया। कहा कि दोनों सदनों में बहस के बाद आठ विधेयक पारित हुए और ये कानून नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा आम लोगों के दैनिक जीवन में बदलाव लाने के लिए शुरू किए गए सुधार को गति प्रदान करेंगे।

    रिजिजू ने कहा, हम प्रदूषण पर चर्चा चाहते थे। विपक्ष ने इसका अनुरोध किया था। लेकिन कांग्रेस ने हंगामा किया। बस एक ही बात का अफसोस है। हम प्रदूषण पर पूरे दिन की चर्चा के लिए तैयार थे.. कांग्रेस पार्टी ने अन्य दलों को उकसाकर और भड़काकर सदन में अराजकता और व्यवधान पैदा किया।

    एएनआइ के अनुसार, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को इस बात पर निराशा व्यक्त की कि संसद के शीतकालीन सत्र में वायु प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो सकी।

    उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह मुद्दा तत्काल ध्यान देने योग्य है। इसे अगले सत्र में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने देश के कई हिस्सों में खराब होती हवा से बढ़ती जन स्वास्थ्य चिंता का भी जिक्र किया।