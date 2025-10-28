'महाराष्ट्र का पप्पू' बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए', आदित्य ठाकरे को CM फड़णवीस की सलाह

राज्य ब्यूरो, मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का उनके विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में कथित विसंगतियों पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें 'महाराष्ट्र का पप्पू' बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

फडणवीस ने कहा कि मैं आदित्य को जानता हूं और उनसे 'पप्पूगिरी' की उम्मीद नहीं की थी। कल उनका प्रेजेंटेशन राहुल गांधी द्वारा पहले किए गए इसी प्रकार के प्रेजेंटेशन की नकल था। उन्हें (आदित्य को) महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फडणवीस ने कहा कि विपक्ष जो कुछ भी कर रहा है, वह सिर्फ़ 'कवर फायर' है।

मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि वे (विपक्ष) जानते हैं कि हार निश्चित है और लोग उनके साथ नहीं हैं। उनका आचरण लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है। बता दें कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले आदित्य ठाकरे ने सोमवार को मुंबई में अपने वर्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में विसंगतियों का आरोप लगाया, जिसमें नाम, फोटो, पते और यहां तक कि लिंग में भी गड़बड़ी होने की बात कही गई है।

शिवसेना (यूबीटी) विधायक ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया और कहा कि यह कोई गलती नहीं बल्कि धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि जब पार्टियों को मसौदा मतदाता सूची मिल जाएगी तो लड़ाई शुरू होगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुंबई महानगरपालिका चुनाव से पहले प्रत्येक वार्ड में मतदाता सूची का गहन अध्ययन करने का आग्रह किया। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव जनवरी 2026 तक पूरे होने हैं।

इस बीच, फडणवीस ने यह भी कहा कि कैबिनेट ने दीवाली से पहले बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए घोषित 31,628 करोड़ रुपयों के राहत पैकेज की समीक्षा की है। अब तक 8,000 करोड़ रुपये जारी कर 40 लाख किसानों के बैंक खातों में जमा कर दिए गए हैं। मंगलवार को कैबिनेट ने 11,000 करोड़ रुपए और जारी करने को मंज़ूरी दे दी है।

उन्होंने बताया कि यह राशि एक पखवाड़े में किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। फडणवीस ने कहा कि किसानों को अपनी उपज की खरीद से पहले संबंधित अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना चाहिए। अगर व्यापारी उन्हें एमएसपी से अधिक कीमत दे रहे हैं, तो उन्हें अपनी उपज निजी व्यापारियों को बेचनी चाहिए। अगर किसान सरकारी खरीद केंद्रों पर पंजीकरण कराकर अपनी उपज उन्हें देते हैं, तो एमएसपी के अनुसार मूल्य उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा।



उद्धव को जवाब दिया शिंदे और बावनकुले ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी तुलना एक ऐसे एनाकोंडा (बड़े सांप) से की जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती और जो मुंबई के खजाने के चारों ओर कुंडली मारे बैठा है। शिंदे की यह टिप्पणी ठाकरे द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एनाकोंडा कहे जाने के एक दिन बाद आई है। उद्धव ने कहा था अमित शाह एनाकोंडा की भांति मुंबई को निगल जाना चाहते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग दूसरों को एनाकोंडा कहते हैं, वे खुद एनाकोंडा हैं। वे मुंबई के खजाने के चारों ओर कुंडली मारकर बैठे हैं। इस एनाकोंडा की ख़ासियत यह है कि इसका पेट कभी नहीं भरता।