एकनाथ शिंदे ने तोड़ी चुप्पी, देखें- महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफे के सवाल पर क्या दिया जवाब

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने पद से इस्तीफा देंगे या नहीं... इसका जवाब उन्होंने खुद दिया है। दरअसल, अजित पवार की महाराष्ट्र सरकार में एंट्री के बाद कई तरह की अटकलें थीं। कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अब एकनाथ ने खुद इस पर जवाब देकर अटकलों पर विराम लगाया है।

एकनाथ शिंदे ने इस्तीफे की खबरों को अफवाह बताया है। शिंदे ने कहा कि विपक्षी पार्टी शिवसेना (यूबीटी) हमारे विधायकों के बीच अशांति की अफवाह फैला रहा है। मेरे साथ पीएम मोदी और अमित शाह की ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि अजित पवार की सरकार में एंट्री से पार्टी विधायकों में किसी तरह का असंतोष नहीं है।

#WATCH| Maharashtra CM Eknath Shinde speaks on Ajit Pawar joining hands with BJP in the state



"Ajit Pawar has expressed confidence in PM Modi. He has accepted that there is development in the state and he has also shared our thoughts on having a double-engine govt in the… pic.twitter.com/XqYeUQYTXY