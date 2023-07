Maharashtra Politics: अजित पवार की एंट्री से शिंदे गुट में नाराजगी! संजय शिरसत बोले- हम हमेशा एनसीपी के खिलाफ

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता शरद पवार पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के साथ बगावत कर कुछ विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजित पवार ने रविवार को राजभवन में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। बागी विधायकों में छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल भी हैं। उधर, अजित पवार की एंट्री से शिवसेना (एकनाथ शिंदे) में नाराजगी देखी जा रही है।

एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय शिरसत ने पार्टी नेताओं ने नाराजगी की पुष्टि की है। उन्होंने बुधवार को कहा, 'राजनीति में जब हमारा प्रतिद्वंद्वी गिरोह हमारे साथ आना चाहता है, तो हमें उन्हें शामिल करना पड़ता है। भाजपा ने भी यही किया।' उन्होंने आगे कहा,

संजय शिरसत ने आगे कहा कि हम हमेशा एनसीपी के खिलाफ थे और आज भी हैं हम शरद पवार के खिलाफ हैं। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सीएम के रूप में इस्तेमाल किया था। जब उद्धव सीएम थे तो एनसीपी सरकार चलाती थी। एकनाथ शिंदे अब कार्रवाई को लेकर फैसला करेंगे।

