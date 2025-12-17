Language
    'संसद में दुस्साहस...' बीजेपी नेता ने ई-सिगरेट विवाद को दी हवा, TMC सांसद का जारी किया वीडियो

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:17 PM (IST)

    भाजपा नेता ने टीएमसी सांसद के ई-सिगरेट वाले वीडियो को जारी कर संसद में सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे को और हवा दे दी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राज ...और पढ़ें

    अमित मालवीय ने जारी किया कीर्ति आजाद का वीडियो। (स्क्रीन ग्रेब X-@amitmalviya)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद में बीते दिनों बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने एक टीएमसी सांसद की संसद में ई-सिगरेट पीने की शिकायत लोकसभा स्पीकर से की, जिसके बाद ओम बिरला ने जांच का आश्वासन देकर मामले का शांत कराया। आज बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और जिसमें कथित तौर पर कीर्ति आजाद (Kirti Azad) पर संसद में ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया है।

    अमित मालवीय ने कहा, जिस TMC सांसद पर BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर वेपिंग करने (ई-सिगरेट पीने) का आरोप लगाया है, वह कोई और नहीं बल्कि कीर्ति आजाद हैं। उनके जैसे लोगों के लिए नियम और कानून साफ तौर पर कोई मायने नहीं रखते। जरा सोचिए कितनी हिम्मत है, सदन में रहते हुए हथेली में ई-सिगरेट छिपाकर रखी थी।

    ममता को सफाई देनी चाहिए- अमित मालवीय

    उन्होंने लिखा कि हो सकता है कि धूम्रपान करना गैर-कानूनी न हो, लेकिन संसद में इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ममता बनर्जी को अपने सांसद के इस गलत व्यवहार पर सफाई देनी चाहिए।

    वीडियो में नहीं दिख रही ई-सिगरेट और धुआं

    35 सेकेंड के इस वीडियो में आजाद लोकसभा के अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने धूम्रपान करने जैसा इशारा किया, जिसमें उन्होंने अपने दाहिने हाथ को मुंह के पास ले गए और पांच सेकेंड तक मुंह पर ही रखा। हालांकि एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में न तो कहीं ई-सिगरेट दिख रही है और न ही कहीं धुआं निकलता हुआ दिख रहा है।

    अनुराग ठाकुर ने उठाया था मुद्दा

    आपको बता दें कि पिछले गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से तृणमूल सांसदों द्वारा सदन में ई-सिगरेट की शिकायत की थी। उन्होंने कहा, "पूरे देश में ई-सिगरेट बैन है, लेकिन फिर भी आपने इन्हें सदन में इजाजत दे रखी है? तृणमूल सांसद कई दिनों से बैठकर धूम्रपान कर रह हैं।"

     