'कहां गलती हो गई?' कानून मंत्रालय छीने जाने पर पत्रकारों ने पूछा सवाल, किरेन रिजिजू ने दिया ये जवाब; Video

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल में गुरुवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला। किरेन रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री से हटाकर उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी। उनकी जगह राजस्थान के दलित नेता व पूर्व नौकरशाह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है।

किरेन रिजिजू का मंत्रालय बदले जाने के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा न्यायपालिका के साथ रिजिजू की जुबानी जंग और तीखे बयानों के चलते ऐसा किया गया है। रिजिजू का मंत्रालय क्यों बदला गया, उन्होंने खुद ही इसका जवाब दिया है।

दरअसल, एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने उनसे मंत्रालय बदले जाने को लेकर सवाल पूछा था। पत्रकारों ने पूछा कि रिजिजू आपसे कहां गलती हो गई? इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने ये कहा:

#WATCH | "Opposition will definitely criticise me...opposition speaking against me is not a new thing...this shifting is not a punishment, this is the plan of the govt, this is the vision of PM Modi...": Union Minister Kiren Rijiju, after taking in charge of Ministry of Earth… pic.twitter.com/71tD28xx6l