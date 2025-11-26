'डीके शिवकुमार जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे', कांग्रेस विधायक के बयान से फिर अटकलें हुई तेज
रामनगर विधायक इकबाल हुसैन ने कहा कि सभी लोग हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे, साथ ही उन्होंने शिवकुमार की पदोन्नति पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उस बयान पर कायम हूं... 200 प्रतिशत, वह जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आलाकमान फैसला करेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस के कुछ विधायक, जो उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी नेताओं से मिलने नई दिल्ली गए थे, उन्होंने मंगलवार को कहा कि नेतृत्व इस मामले पर फैसला करेगा।
वहीं, रामनगर विधायक इकबाल हुसैन ने कहा कि सभी लोग हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे, साथ ही उन्होंने शिवकुमार की पदोन्नति पर विश्वास जताया।
उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उस बयान पर कायम हूं... 200 प्रतिशत, वह जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आलाकमान फैसला करेगा। जैसा कि हमारे नेता (शिवकुमार) ने कहा, सत्ता का हस्तांतरण पांच से छह पार्टी नेताओं के बीच एक गुप्त समझौता है, और वे पांच से छह लोग फैसला करेंगे।
मद्दुर के विधायक केएम उदय ने कहा कि विधायकों ने हाईकमान से मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान नए चेहरों और युवाओं को मौका देने का अनुरोध किया है और उन्हें संकेत मिले हैं कि इस पर विचार किया जाएगा।
शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा और सभी उसका पालन करेंगे।
कुछ विधायकों ने कहा कि उन्होंने हाईकमान से मुख्यमंत्री के मुद्दे पर भ्रम को जल्द से जल्द खत्म करने का अनुरोध किया है, जबकि अन्य ने कहा कि वे प्रस्तावित कैबिनेट फेरबदल के दौरान युवाओं या नए चेहरों को मौका देने की मांग कर रहे हैं।
