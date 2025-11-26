'डीके शिवकुमार जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे', कांग्रेस विधायक के बयान से फिर अटकलें हुई तेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस के कुछ विधायक, जो उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी नेताओं से मिलने नई दिल्ली गए थे, उन्होंने मंगलवार को कहा कि नेतृत्व इस मामले पर फैसला करेगा।

वहीं, रामनगर विधायक इकबाल हुसैन ने कहा कि सभी लोग हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे, साथ ही उन्होंने शिवकुमार की पदोन्नति पर विश्वास जताया।

उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उस बयान पर कायम हूं... 200 प्रतिशत, वह जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आलाकमान फैसला करेगा। जैसा कि हमारे नेता (शिवकुमार) ने कहा, सत्ता का हस्तांतरण पांच से छह पार्टी नेताओं के बीच एक गुप्त समझौता है, और वे पांच से छह लोग फैसला करेंगे।