    कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की खबरों के बीच दिल्ली पहुंचे डीके शिवकुमार, शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:55 PM (IST)

    कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच, डीके शिवकुमार दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

    कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के एक मंत्री और कुछ वफादार विधायक गुरुवार को शीर्ष नेतृत्व से मिलने नई दिल्ली पहुंचे, जिससे सत्तारूढ़ कांग्रेस में सत्ता संघर्ष के संकेत मिल रहे हैं। यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के ढाई साल का कार्यकाल पूरा करने के एक दिन बाद सामने आया है।

    सूत्रों के अनुसार, मंत्री एन चालुवरायस्वामी, विधायक इकबाल हुसैन, एच सी बालकृष्ण और एस आर श्रीनिवास गुरुवार को दिल्ली रवाना हुए।20 मई 2023 को विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी और कांग्रेस शिवकुमार को मनाने में कामयाब रही और उन्हें उपमुख्यमंत्री बना दिया।

    उस समय खबरें थीं कि ''चक्रीय मुख्यमंत्री फार्मूले'' के आधार पर समझौता हो गया है, जिसके अनुसार शिवकुमार ढाई साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी द्वारा आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि, सिद्धरमैया ने इन खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि वह पांच साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)