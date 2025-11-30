'दिल्ली मेरे लिए मंदिर की तरह...', सिद्दरमैया के साथ मतभेदों को खारिज करते हुए बोलो डीके शिवकुमार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के साथ आंतरिक मतभेदों की रिपोर्टों को एक बार फिर खारिज करते हुए कहा कि वह कभी भी किसी विधायक को दिल्ली नहीं ले गए, जबकि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें पहले उठी थीं। दोनों नेताओं ने एक बैठक की, जिसके बाद उन्होंने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपने बीच किसी भी मतभेद से इन्कार किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को यहां संवाददाताओं से कहा, ''मैं अपनी सीमाओं को जानता हूं, मेरे और मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के बीच कोई मतभेद नहीं है।'' उन्होंने कहा, ''जब भी मैं दिल्ली गया, मैंने एक भी विधायक को नहीं लिया। मैं कम से कम 10 से 12 विधायकों को ले जा सकता था। इसका कोई उद्देश्य नहीं है।''

उन्होंने कहा, ''दिल्ली मंदिर की तरह है; जब जरूरत होती है, हम वहां जाते हैं।'' उन्होंने कहा कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वह पार्टी के सभी सदस्यों के लिए ''पिता के समान'' हैं। मुझे सभी को साथ लेकर चलना है। सभी 140 विधायक मेरे लिए प्रिय हैं। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। मेरे किसी से मतभेद नहीं हैं।''

उन्होंने मई 2018 से एक वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे एचडी कुमारस्वामी के कार्यकाल के दौरान अपने प्रयासों को याद करते हुए कहा, ''मैंने कांग्रेस और जद (एस) की गठबंधन सरकार को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। यह कुछ ऐसा है जो मैं और भगवान जानते हैं।''