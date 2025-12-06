'बाबरी मस्जिद को लेकर किए गए दावे पर मांफी मांगें रक्षा मंत्री', कांग्रेस बोली झूठ फैला रहे राजनाथ सिंह

पीटीआई, नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दावे का खंडन करने के लिए एक किताब से वल्लभभाई पटेल की बेटी की डायरी की प्रविष्टियां साझा कीं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे।

कांग्रेस ने कहा कि सिंह झूठ फैलाने के लिए माफी मांगें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए झूठ फैला रहे हैं। रमेश ने एक्स पर संबंधित पृष्ठों के स्क्रीनशॉट साझा किया।