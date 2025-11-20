बिहार चुनाव में हार के बाद इंडी गठबंधन में गहरी दरार, कई बड़े दल निकलने पर कर रहे विचार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में करारी हार के बाद इंडी गठबंधन अब तक के अपने सबसे गंभीर आंतरिक कलह से जूझ रहा है, बात यहां तक पहुंच गई है कि कई क्षेत्रीय सहयोगी दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की रणनीति, नेतृत्व और विश्वसनीयता पर खुलेआम सवाल उठा रहे हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया है कि अखिलेश यादव को विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए।

झामुमो की वापसी एक विवाद का विषय बन गई पहली बड़ी दरार मतदान से पहले ही उभर आई, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में गठबंधन की सीट-बंटवारे की रूपरेखा से बाहर हो गया। पार्टी ने वरिष्ठ सहयोगियों पर बातचीत में उन्हें दरकिनार करने और पिछली बातचीत में किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया।

झामुमो नेताओं का कहना है कि बिहार की घटना एक बड़ी समस्या को दर्शाती है कि क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ समान हितधारक के बजाय कनिष्ठ सहयोगी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पार्टी अब पड़ोसी राज्य झारखंड सहित आगे चलकर संयुक्त मंचों में अपनी भागीदारी का पुनर्मूल्यांकन कर रही है।

शिवसेना (यूबीटी) ने प्रक्रिया और रणनीति पर निशाना साधा शिवसेना (यूबीटी) ने बिहार के नतीजों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे विपक्ष के लिए खतरे की घंटी बताया है। वरिष्ठ नेताओं ने न केवल चुनावी मशीनरी पर, बल्कि इंडिया ब्लॉक के आंतरिक समन्वय पर भी सवाल उठाए हैं।

अखिलेश यादव करें इंडी गठबंधन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने कहा है कि अखिलेश यादव को विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्यों में से एक, उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम है। पिछले साल हुए आम चुनाव में 80 में से 37 लोकसभा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के बाद लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है।