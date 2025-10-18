Language
    महाराष्ट्र में चिह्नित होंगे ''डुप्लीकेट'' मतदाता, चुनावों से पहले वोटर लिस्ट में सुधार करने की मांग

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:40 AM (IST)

    कुछ दलों द्वारा विभिन्न सीटों पर ''डुप्लीकेट'' मतदाताओं के होने के दावों के बीच महाराष्ट्र के चुनाव अधिकारियों ने ऐसे नामों को अस्थायी रूप से चिह्नित करने का निर्णय लिया है। चुनाव अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि मतदाता सूची को बूथ स्तर के अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया जाएगा।

    विपक्षी दलों ने की है चुनावों से पहले मतदाता सूची में सुधार करने की मांग (फाइल फोटो)

    पीटीआई, मुंबई। कुछ दलों द्वारा विभिन्न सीटों पर ''डुप्लीकेट'' मतदाताओं के होने के दावों के बीच महाराष्ट्र के चुनाव अधिकारियों ने ऐसे नामों को अस्थायी रूप से चिह्नित करने का निर्णय लिया है।

    चुनाव अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि मतदाता सूची को बूथ स्तर के अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया जाएगा। यह कदम शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस, राकांपा (शरदचंद्र पवार) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) सहित कई विपक्षी दलों की शिकायतों के बाद उठाया गया है।

    सभी ने विभिन्न पतों और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में नामों के दोहराव का आरोप लगाया है। उन्होंने ग्रामीण और शहरी निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची में सुधार और विसंगतियों को दूर करने की मांग की है।

    एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची में कई बार दिखाई देने वाले नामों की सूची साझा करने को कहा है।

    उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में एक मतदाता का नाम एक ही शहर में एक से ज्यादा स्थानों पर दिखाई दे सकता है, जबकि कुछ मामलों में यह शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में सूचीबद्ध हो सकता है। हमारे क्षेत्रीय अधिकारी ऐसे पतों पर जाएंगे, संबंधित मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उनके विवरण की पुष्टि करेंगे। फिर प्रत्येक मतदाता से एक निर्वाचन क्षेत्र चुनने के लिए कहा जाएगा जहां वे अगले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं।