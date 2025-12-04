कांग्रेस को 2024-25 में मिला 517 करोड़ रुपये से अधिक चुनावी चंदा, जानें भाजपा और टीएमसी का आंकड़ा

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    कांग्रेस को 2024-25 में मिला 517 करोड़ रुपये से अधिक चुनावी चंदा (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 517 करोड़ रुपये से अधिक का चुनावी चंदा मिला, जिसमें विभिन्न चुनावी ट्रस्टों से मिले 313 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। वहीं सत्तारुढ़ भाजपा को 2024-25 में चुनावी चंदे के रूप में 959 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

    चुनाव आयोग द्वारा सार्वजनिक की गई 2024-25 की योगदान रिपोर्ट के अनुसार, आइटीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और सेंचुरी प्लाईवुड्स इंडिया लिमिटेड जैसे कॉर्पोरेट घराने कांग्रेस को चंदा देने वालों में शामिल थे।

    पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पार्टी नेता पी. चिदंबरम ने भी कांग्रेस को तीन करोड़ रुपये का चंदा दिया। पार्टी के फंड में योगदान देने वाले चुनावी ट्रस्टों में न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट और प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट शामिल हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को 2024-25 में विभिन्न चुनावी ट्रस्ट से 959 करोड़ रुपये मिले।

    आयोग के पास 2024-25 के लिए विभिन्न चुनावी ट्रस्ट द्वारा दायर की गई रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में शासन करने वाली तृणमूल कांग्रेस को 2024-25 में 184.5 करोड़ रुपये मिले। इसमें चुनावी ट्रस्ट से प्राप्त 153.5 करोड़ रुपये शामिल हैं।