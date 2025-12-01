Language
    क्या कांग्रेस से अलग राह पकड़ रहे शशि थरूर? सोनिया गांधी के मीटिंग में गैरहाजिरी से अटकलों का बाजार गर्म

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:02 AM (IST)

    शीतकालीन सत्र के संबंध में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के रणनीतिक समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न होने से लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि शशि थरूर धीरे धीरे कांग्रेस से अलग राह पकड़ रहे हैं। हालांकि स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार के कारण कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी आज बैठक के लिए दिल्ली नहीं पहुंच सके थे। 

    दूसरी बार महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए थरूर (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और कांग्रेस द्वारा आयोतिज महत्वपूर्ण बैठक में शशि थरूर शामिल नहीं हुए। वहीं, शशि थरूर के कार्यालय ने कहा कि वह केरल में थे और अपनी 90 वर्षीय मां के साथ बाद की उड़ान से वापस आ रहे थे।

    सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे सवाल

    दूसरी बार महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए थरूर

    इससे पहले, शशि थरूर भी खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर एसआईआर मुद्दे पर बुलाई गई कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि, एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में उनके शामिल होने पर सवाल उठे थे।

    दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा वाले पोस्ट पहले भी उनके इंस्टाग्राम पर दिखाई दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें पार्टी के अन्य नेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा।

    शशि थरूर पीएम मोदी की कर चुके हैं तारीफ

    कांग्रेस की प्रमुख बैठकों से शशि थरूर की लगातार अनुपस्थिति पार्टी के भीतर चर्चा का विषय बन गई है। कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनके उलझे रिश्ते और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उनकी कभी-कभार की गई सकारात्मक टिप्पणियां भी जगजाहिर हैं।