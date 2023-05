Live: डिप्टी सीएम का पद ना मिलने से नाराज एमबी पाटिल और जी परमेश्वर! दिल्ली आ रहे सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। वहीं, डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बनेंगें। बेंगलुरु में 20 मई को होने वाले शपथग्रहण समारोह की तैयारियां की जा रही है तो वहीं, दोनों नेता आज दिल्ली आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम पद ना मिलने से कांग्रेस के विधायक जी परमेश्वर और एमबी पाटिल नाराज चल रहे हैं।

चर्चा है कि कांग्रेस नेता और विधायक जी परमेश्वर डिप्टी सीएम ना बनाए जाने से नाराज हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह ठीक है। हम सभी को किसी न किसी समय त्याग करना पड़ता है। कर्नाटक में अच्छी बात हो रही है। जी परमेश्वर सिद्धारमैया से मिलने उनके घर पहुंचे थे।

#WATCH | Bengaluru: "That is okay. We all have to sacrifice at some point in time. It is a good thing happening," says Karnataka Congress MLA and former Deputy CM, G Parameshwara when asked about him not being given the CM or Deputy CM post pic.twitter.com/h3sulFQa4W