कांग्रेस ने SIR वाले 12 राज्यों के शीर्ष पदाधिकारियों की बुलाई बैठक, रणनीति पर होगी चर्चा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    कांग्रेस पार्टी ने 'SIR' राज्यों के 12 शीर्ष पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक का उद्देश्य आगामी रणनीतियों पर चर्चा करना है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भाग लेंगे। बैठक में राजनीतिक मुद्दों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जाएगा, जिससे भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की जा सके।

    मल्लिकार्जुन खरगे। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और वोट चोरी के मुद्दे के बीच कांग्रेस ने 18 नवंबर को उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों की समीक्षा बैठक बुलाई है, जहां मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) चल रहा है।

    बिहार विधानसभा चुनाव के शुक्रवार को आए नतीजे में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने 202 सीट पर जीत दर्ज की। जबकि कांग्रेस के घटक वाले महागठबंधन को 35 सीटों से संतोष करना पड़ा।

    कांग्रेस ने राहुल गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं की शनिवार को नतीजों की समीक्षा के लिए हुई बैठक में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया।

    पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेताओं और सचिवों की समीक्षा बैठक 18 नवंबर को इंदिरा भवन में होगी।

    निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के 5.99 करोड़ मतदाताओं में से 95 प्रतिशत से अधिक को एसआइआर प्रक्रिया के तहत गणना प्रपत्र मुहैया कराए जा चुके हैं।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)