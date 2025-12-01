Language
    सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी कर रही कांग्रेस, सोनिया गांधी के आवास पर बनाई शीत सत्र की रणनीति

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:00 AM (IST)  

    सोनिया गांधी के आवास बैठक कर कांग्रेस नेताओं ने बनाई शीत सत्र की रणनीति (फोटो- पीटीआई)

    पीटीआई, नई दिल्ली। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने रविवार शाम पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर बैठक की और सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की।

    बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। बैठक में पार्टी नेताओं ने चुनाव सुधारों पर चर्चा की मांग उठाने का फैसला किया, जिसमें एसआइआर शामिल होगा।

    राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि विपक्षी नेता सोमवार सुबह 10 बजे राज्यसभा में नेता विपक्ष खरगे के कार्यालय में मिलेंगे और अपनी संयुक्त रणनीति बनाएंगे।

    उन्होंने कहा कि एक सर्वदलीय बैठक हुई और फिर राज्यसभा की कार्यमंत्रणा समिति की भी बैठक हुई। पूरे विपक्ष के विचारों को सुनने के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने संकेत दिया है कि चुनाव सुधारों पर चर्चा हो सकती है।

    कांग्रेस नेता ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, संघीय ढांचे से छेड़छाड़, राजधानी में प्रदूषण और विपक्ष शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार जैसे मुद्दों प भी चर्चा होनी चाहिए।