सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी कर रही कांग्रेस, सोनिया गांधी के आवास पर बनाई शीत सत्र की रणनीति

पीटीआई, नई दिल्ली। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने रविवार शाम पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर बैठक की और सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की।

बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। बैठक में पार्टी नेताओं ने चुनाव सुधारों पर चर्चा की मांग उठाने का फैसला किया, जिसमें एसआइआर शामिल होगा।

राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि विपक्षी नेता सोमवार सुबह 10 बजे राज्यसभा में नेता विपक्ष खरगे के कार्यालय में मिलेंगे और अपनी संयुक्त रणनीति बनाएंगे।

उन्होंने कहा कि एक सर्वदलीय बैठक हुई और फिर राज्यसभा की कार्यमंत्रणा समिति की भी बैठक हुई। पूरे विपक्ष के विचारों को सुनने के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने संकेत दिया है कि चुनाव सुधारों पर चर्चा हो सकती है।