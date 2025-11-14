Language
    'भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अधिक वामपंथी हो गई', शशि थरूर के बयान से मच सकता है बवाल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:44 AM (IST)

    सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को कहा कि भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस हाल के वर्षों में अधिक वामपंथी हो गई है। उन्होंने गुरुवार रात एक कार्यक्रम में कहा कि रणनीतिक समायोजन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल, कुछ मायनों में इसका एक नतीजा यह हुआ है कि मेरी पार्टी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा वामपंथी पार्टी बनगई है।

    'भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अधिक वामपंथी हो गई'- शशि थरूर (फाइल फोटो)

    पीटीआई, हैदराबाद। सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को कहा कि भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस हाल के वर्षों में अधिक वामपंथी हो गई है।

    इस सवाल पर कि क्या कांग्रेस और वामपंथी दलों का भाजपा की राजनीति के खिलाफ एक साथ आना कट्टरपंथी मध्यमार्गीवादका प्रतिनिधित्व करता है, थरूर ने कहा कि उनकी टिप्पणी व्यावहारिक राजनीति के बारे में नहीं थी, बल्कि विश्वास और विचारधारा के बारे में थी, जहां कुछ अंतरालों को पाटने की जरूरत थी।

    उन्होंने गुरुवार रात एक कार्यक्रम में कहा कि रणनीतिक समायोजन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल, कुछ मायनों में इसका एक नतीजा यह हुआ है कि मेरी पार्टी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा वामपंथी पार्टी बन गई है।

    इस लिहाज से अगर आप डा. मनमोहन सिंह की पार्टी को देखें, तो आप कह सकते हैं कि वह अपने दृष्टिकोण में ज्यादा सचेतन रूप से मध्यमार्गी थी। उसने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की कुछ नीतियों से प्रेरणा ली थी।

    उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने 1990 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव के नेतृत्व में कुछ नीतियां बनाई थीं, जिनका अनुसरण भाजपा ने कुछ साल बाद सत्ता में आने पर किया।

    उन्होंने कहा कि यह तर्क दिया जा सकता है कि 1991 और 2009 के बीच एक मध्यमार्गी दौर था, जो संभवत: उसके बाद बदलना शुरू हो गया।