'भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अधिक वामपंथी हो गई', शशि थरूर के बयान से मच सकता है बवाल

पीटीआई, हैदराबाद। सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को कहा कि भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस हाल के वर्षों में अधिक वामपंथी हो गई है। इस सवाल पर कि क्या कांग्रेस और वामपंथी दलों का भाजपा की राजनीति के खिलाफ एक साथ आना कट्टरपंथी मध्यमार्गीवादका प्रतिनिधित्व करता है, थरूर ने कहा कि उनकी टिप्पणी व्यावहारिक राजनीति के बारे में नहीं थी, बल्कि विश्वास और विचारधारा के बारे में थी, जहां कुछ अंतरालों को पाटने की जरूरत थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने गुरुवार रात एक कार्यक्रम में कहा कि रणनीतिक समायोजन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल, कुछ मायनों में इसका एक नतीजा यह हुआ है कि मेरी पार्टी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा वामपंथी पार्टी बन गई है। इस लिहाज से अगर आप डा. मनमोहन सिंह की पार्टी को देखें, तो आप कह सकते हैं कि वह अपने दृष्टिकोण में ज्यादा सचेतन रूप से मध्यमार्गी थी। उसने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की कुछ नीतियों से प्रेरणा ली थी।