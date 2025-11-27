'देश के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए...', राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के दावों को कांग्रेस ने बताया झूठ
कांग्रेस पार्टी ने भाजपा द्वारा राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा देश के ज़रूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है। पार्टी प्रवक्ताओं ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए राहुल गांधी को निशाना बना रही है। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा और जनता से भाजपा के झूठे प्रचार से गुमराह न होने की अपील की।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों को सरासर झूठ करार दिया कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पार्टी के इंटरनेट मीडिया का विदेशों से संचालन करा देश को बदनाम कर रहे हैं।
पार्टी की इंटरनेट मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर जवाबी वार करते हुए कहा कि एक्स पर एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण कई अकाउंट की लोकेशन गलत तरीके से देश के बाहर दिख रही जिसे भाजपा नेताओं ने लपक लिया जो उनकी नासमझी और खुलेआम झूठ को उजागर करता है।
उन्होंने कहा कि एक्स के प्रोडक्ट हेड और प्लेटफॉर्म पहले ही साफ कर चुके हैं कि टेक्निकल गड़बड़ियों की वजह से लोकेशन गलत दिखाए गए जिसे ठीक किया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता संबिता पात्रा के आरोपों पर कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाजपा का मकसद देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाना था मगर इस चक्कर में इसे मुद्दा बनाने की बेवकूफी की।
पात्रा के दावों को गलत साबित करने के लिए उन्होंने एक स्क्रीन शॉट दिखाया जिसमें गुजरात भाजपा के एक्स अकाउंट को आयरलैंड से संचालित होता हुआ दिखाया गया था। सुप्रिया ने इसी तरह अडाणी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से, स्टार्ट अप इंडिया आयरलैंड से और डीडी न्यूज अमेरिका से संचालित होते हुए दिखाया और पूछा कि क्या ये सभी राष्ट्र विरोधी हैं।
इस क्रम में कांग्रेस प्रवक्ता ने पिछले 20 दिनों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानि एसआइआर के दौरान काम के दबाव की वजह से 26 बीएलओ की अब तक हुई मौत को मुख्यधारा की मीडिया में नजरअंदाज करने की बात उठाते हुए कहा कि यह मामला हो या चीन के अरूणाचल प्रदेश को लेकर अस्वीकार्य दावे इन पर चर्चा नहीं हो रही है मगर तकनीकी गड़बड़ी का राजनीतिक इस्तेमाल कर कांग्रेस तथा राहुल गांधी को बदनाम करने की भाजपा नेताओं की बेवकूफी को भी तवज्जो दी जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।