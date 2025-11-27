'देश के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए...', राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के दावों को कांग्रेस ने बताया झूठ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों को सरासर झूठ करार दिया कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पार्टी के इंटरनेट मीडिया का विदेशों से संचालन करा देश को बदनाम कर रहे हैं। पार्टी की इंटरनेट मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर जवाबी वार करते हुए कहा कि एक्स पर एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण कई अकाउंट की लोकेशन गलत तरीके से देश के बाहर दिख रही जिसे भाजपा नेताओं ने लपक लिया जो उनकी नासमझी और खुलेआम झूठ को उजागर करता है।

उन्होंने कहा कि एक्स के प्रोडक्ट हेड और प्लेटफॉर्म पहले ही साफ कर चुके हैं कि टेक्निकल गड़बड़ियों की वजह से लोकेशन गलत दिखाए गए जिसे ठीक किया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता संबिता पात्रा के आरोपों पर कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाजपा का मकसद देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाना था मगर इस चक्कर में इसे मुद्दा बनाने की बेवकूफी की।

पात्रा के दावों को गलत साबित करने के लिए उन्होंने एक स्क्रीन शॉट दिखाया जिसमें गुजरात भाजपा के एक्स अकाउंट को आयरलैंड से संचालित होता हुआ दिखाया गया था। सुप्रिया ने इसी तरह अडाणी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से, स्टार्ट अप इंडिया आयरलैंड से और डीडी न्यूज अमेरिका से संचालित होते हुए दिखाया और पूछा कि क्या ये सभी राष्ट्र विरोधी हैं।