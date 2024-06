Congress: लोकसभा के बाद विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने सेट किया गोल, खरगे और राहुल ने बनाई रणनीति

एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अपने पक्ष में गति को आगे बढ़ाते हुए हम आगामी राज्य चुनावों में शानदार जीत सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं। हमारे प्रयासों को गति देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी चुनाव वाले राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ रणनीति बैठकें करेंगे।

🗓️झारखंड - 24 जून

🗓️महाराष्ट्र - 25 जून

🗓️हरियाणा - 26 जून

🗓️जम्मू-कश्मीर - 27 जून

Carrying forward the momentum in our favour, we are dedicated to ensuring a handsome victory in the upcoming state elections.



To kick-start our efforts, Hon’ble INC President Sh. Mallikarjun @kharge ji and Former INC President Sh. @RahulGandhi ji will be holding strategy…— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) June 18, 2024