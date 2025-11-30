Language
    नेशनल हेराल्ड केस में एफआइआर को कांग्रेस ने बताया साजिश, भाजपा बोली ठोस साक्ष्य पर आधारित

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:37 PM (IST)

    नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा नई एफआइआर दर्ज करने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस ने इसे साजिश और राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया। 

    नेशनल हेराल्ड केस में एफआइआर को कांग्रेस ने बताया साजिश (फोटो- पीटीआई)

    पीटीआई,नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा नई एफआइआर दर्ज करने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस ने इसे साजिश और राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया।

    भाजपा ने कांग्रेस के आरोप खारिज करते हुए कहा कि पुलिस की एफआइआर जांच एजेंसियों द्वारा एकत्रित ठोस सुबूतों पर आधारित है। पार्टी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि वे भाषण देने के बजाय कथित लूट का हिसाब दें।

     

    कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, ''विपक्ष को परेशान करने की कोशिश हो रही है; यह एक साजिश है। भाजपा का कभी भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं रहा है और न ही कभी रहेगा। वे पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने और डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम डरेंगे नहीं।''

    पार्टी ने आरोप लगाया कि ''मोदी-शाह की जोड़ी'' कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध परेशान करने, डराने-धमकाने और बदले की अपनी राजनीति जारी रखे हुए है। पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए विपक्षी दल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से फर्जी है और आखिरकार न्याय की जीत होगी।

    कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध इस मामले में निजी शिकायत दर्ज कराई गई थी, तब केंद्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार नहीं थी।

    यह मामला 2008 का है। गांधी परिवार के विरुद्ध आरोपों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ''सिर्फ 50 लाख रुपये देकर नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स की पूरी शेयर होल्डिंग एक नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दी गई और 76 प्रतिशत शेयर सोनिया गांधी व राहुल गांधी को मिल गए।

    वे कथित तौर पर दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत कई राज्यों में नेशनल हेराल्ड की करोड़ों रुपये की संपत्तियों के मालिक भी बन गए। यह साफ तौर पर लूट का मामला है।

    आप लूट करेंगे और कंपनी के मालिक बन जाएंगे, धोखाधड़ी से करोड़ों रुपये की संपत्तियों के मालिक बन जाएंगे और फिर आप आरोप लगाएंगे कि आपको फंसाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता भाषण देने के बजाय अपनी लूट का हिसाब दें और कानून को अपना काम करने दें।

    भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि एफआइआर में उनके नाम हैं। इसका मतलब है कि जांच एजेंसी और पुलिस के पास उनके विरुद्ध पक्के सुबूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार कहा है कि जिन्होंने देश से जो लूटा है, वह उन्हें वापस करना होगा। यह कोई नई बात नहीं है।