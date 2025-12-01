'ईडी और बीजेपी को नोबेल पुरस्कार मिले...', नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा
National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने ईडी और बीजेपी को नोबेल पुरस्कार देने की बात कही। पार्टी नेताओं ने सरकार पर विपक्षी दलों को डराने के लिए ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि नेशनल हेराल्ड एक गैर-लाभकारी कंपनी थी, जिसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप से हुई है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। इसी बीच नेशनल हेराल्ड मामला भी दोनों पक्षों में सियासी घमासान की वजह बन गया है।
नेशनल हेराल्ड केस में बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। इसे लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी में बहस छिड़ गई है।
कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए कहा, "न कोई अपराध है, न कोई नगदी और न कोई सुराग...इसके बावजूद बीजेपी ने अपने दिमाग में एक मनगढ़ंत कहानी बना ली है। अगर न्याय अंधा होता है, तो ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) भी रंगहीन है, उसे बस एक ही रंग दिखता है।"
अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार,
यह एक ऐसा मामला है, जिसमें पैसे या अचल संपत्ति के लेन-देन का कोई सबूत नहीं है। ईडी ने अपनी कल्पना में इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बता दिया है। अगर प्रतिशोध लेने का कोई कोर्स होता, तो बीजेपी उसमें अव्वल आती। यह नेशनल हेराल्ड केस नहीं, राष्ट्रीय उत्पीड़न का मामला है। अपराध न होने पर भी केस बनाने के लिए ईडी और बीजेपी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए।
#WATCH | Delhi | On a new FIR registered in the National Herald Case, Senior Advocate and Congress leader Abhishek Manu Singhvi says, "This is a bizarre situation. No crime, no cash, no trail to find. The BJP still conjures a case of its own twisted mind. If justice is blind,… pic.twitter.com/4yRzAmhFiw— ANI (@ANI) December 1, 2025
विपक्षी दलों ने भी साधा निशाना
कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है, "नेशनल हेराल्ड केस एक राजनीतिक हथियार है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए करती है। ऐसी एजेंसियों पर भी धिक्कार है, जो राजनेताओं के आगे झुकती हैं।"
बीजेपी ने किया पलटवार
हालांकि, बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों का मुंहतोड़ जबाव दिया है। बीजेपी के प्रधान सचिव तरुण चुघ ने कहा, "राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में नेशनल हेराल्ड केस के कारण कांग्रेस दर्द, हताशा और आक्रोश में है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता सैनानियों का पैसा लूटा गया है। भ्रष्टाचार तो हुआ है।"
#WATCH | Delhi | On a new FIR registered in the National Herald Case, BJP National General Secretary Tarun Chugh says, "Congress under the leadership of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi is in a state of panic, frustration and outcry over National Herald. This is unfortunate. Freedom… pic.twitter.com/beYfeQzaXx— ANI (@ANI) December 1, 2025
वहीं, बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी 150 सेकेंड का वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, 'एक घोटाला जो खत्म नहीं हो रहा है।'
𝐀 𝐬𝐜𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐞 — 𝐚𝐧𝐝 𝐧𝐨𝐰, 𝐢𝐭’𝐬 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐜𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐩!— BJP (@BJP4India) November 30, 2025
The National Herald case has erupted once again, with a fresh FIR against Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and top Congress figures on charges of criminal conspiracy,… pic.twitter.com/oZSFXeLpiA
नेशनल हेराल्ड केस क्या है?
नेशनल हेराल्ड केस में 2008-2014 के बीच मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 2014 में तत्कालीन बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत के आधार पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेने का आदेश दिया था।
9 अप्रैल को गांधी परिवार समेत अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि, कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए ईडी पर केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है।
