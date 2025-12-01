'ईडी और बीजेपी को नोबेल पुरस्कार मिले...', नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

विपक्षी दलों ने भी साधा निशाना

कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है, "नेशनल हेराल्ड केस एक राजनीतिक हथियार है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए करती है। ऐसी एजेंसियों पर भी धिक्कार है, जो राजनेताओं के आगे झुकती हैं।"

बीजेपी ने किया पलटवार

हालांकि, बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों का मुंहतोड़ जबाव दिया है। बीजेपी के प्रधान सचिव तरुण चुघ ने कहा, "राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में नेशनल हेराल्ड केस के कारण कांग्रेस दर्द, हताशा और आक्रोश में है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता सैनानियों का पैसा लूटा गया है। भ्रष्टाचार तो हुआ है।"