बिहार में मिली हार के बाद कांग्रेस में घमासान, दिग्गज नेता अहमद पटेल की बेटी ने उठाए गंभीर सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की लगातार विफलताओं की वजह ताकत उन लोगों के हाथों में है जो जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुमताज पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया, न कोई बहाना, न आरोप-प्रत्यारोप, न ही आत्मचिंतन। अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर झांकें और वास्तविकता को स्वीकार करें। उन्होंने पूछा कि पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को सफलता पाने के लिए कब तक इंतजार करना होगा।