बिहार में मिली हार के बाद कांग्रेस में घमासान, दिग्गज नेता अहमद पटेल की बेटी ने उठाए गंभीर सवाल
बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद, दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की विफलता का कारण वे लोग हैं जो जमीनी हकीकत से दूर हैं। मुमताज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को कब तक इंतजार करना होगा, और हार के लिए जिम्मेदार लोगों को बार-बार पुरस्कृत किया जा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की लगातार विफलताओं की वजह ताकत उन लोगों के हाथों में है जो जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ हैं।
मुमताज पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया, न कोई बहाना, न आरोप-प्रत्यारोप, न ही आत्मचिंतन। अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर झांकें और वास्तविकता को स्वीकार करें। उन्होंने पूछा कि पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को सफलता पाने के लिए कब तक इंतजार करना होगा।
क्या आरोप लगाया?
उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी बार-बार उन्हीं लोगों के कारण हार रही है, जिनके हाथों में नियंत्रण और ताकत है और बार-बार इस महान पुरानी पार्टी की दुर्गति और पराजय के लिए जिम्मेदार हैं।
उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, इन्हीं लोगों को बार-बार पुरस्कृत किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने नियंत्रण और शक्ति से खुद को अपरिहार्य बना लिया है। गौरतलब है कि मुमताज पटेल 2024 लोकसभा चुनाव में गुजरात के भरूच से लड़ना चाहती थीं, लेकिन यह सीट विपक्षी गठबंधन के तहत 'आप' को दी गई थी।
