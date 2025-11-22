DMK के साथ मिलकर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, सीट शेयरिंग के लिए बनाई गई कमेटी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू करने के लिए पांच सदस्यीय समिति की घोषणा की है। इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस डीएमके के साथ तमिलनाडु में चुनाव लड़ने जा रही है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे गठबंधन के बारे में अनावश्यक अफवाहें खत्म होंगी और यह राज्य में गठबंधन की एकता को भी प्रतिबिंबित करेगा।
नवगठित समिति का नेतृत्व तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गिरीश चोडानकर करेंगे। अन्य सदस्यों में पार्टी नेता सूरज हेगड़े और निवेदित अल्वा, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंथगई और कांग्रेस विधायक दल के नेता एस. राजेशकुमार शामिल हैं।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, समिति जल्द ही डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात कर 2026 के गठबंधन पर औपचारिक रूप से चर्चा शुरू कर सकती है।
