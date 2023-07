मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस और भाजपा में फिर वॉक युद्ध, खरगे बोले- 'एक्ट ईस्ट' नीति 'एक्ट लीस्ट' बन गई

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को केंद्र की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति पर एक्ट लीस्ट जैसा ही कुछ करे। भाजपा की बांटने वाली नीति का नतीजा है कि मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने मेघालय अरुणाचल प्रदेश नगालैंड मणिपुर त्रिपुरा और सिक्किम से आए पार्टी नेताओं से मिलने के बाद यह बात कही है।

मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस और भाजपा में फिर वॉक युद्ध, खरगे ने उठाए सवाल (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को केंद्र की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति पर एक्ट लीस्ट जैसा ही कुछ करे। भाजपा की बांटने वाली नीति का नतीजा है कि मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम से आए पार्टी नेताओं से मिलने के बाद यह बात कही है। पूर्वोत्तर राज्यों के ये नेता 2024 के चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने की मणिपुर हिंसा पर चर्चा कांग्रेस अध्यक्ष ने उनके साथ मणिपुर की हिंसा पर भी चर्चा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर की हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर ताजा हमला बोला है। कहा है कि मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। यूरोपीय संघ की संसद में भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक भी शब्द नहीं बोल रहे। इस दौरान वह बास्टी डे परेड में भी जा रहे हैं और राफेल पर भी चर्चा कर रहे हैं। राहुल के बयान पर स्मृति का हमला राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता को हताश राजवंशी करार देते हुए इरानी ने कहा, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता रास नहीं आ रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, राहुल गांधी को देश के लोगों ने नकार दिया और विदेश में भी भारत को लेकर उनके दुष्प्रचार पर किसी ने गौर नहीं किया, अब बौखलाहट में वह प्रधानमंत्री को लेकर आधारहीन बयान दे रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी सलाह केंद्रीय मंत्री के बयान के जवाब में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उन्हें सलाह दे डाली कि स्मृति इरानी मणिपुर मुद्दे पर बयान तैयार कर प्रधानमंत्री को दे दें जिसे वह पढ़कर बोल सकें। वेणुगोपाल ने कहा, प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूम आए लेकिन मणिपुर के लिए बोलने के लिए उन्हें एक मिनट का समय नहीं मिला है।

