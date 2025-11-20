Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'इस बहस का कोई मतलब नहीं', सीएम सिद्दरमैया ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को किया खारिज

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:21 PM (IST)

     कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने गुरुवार को राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए इन्हें अनावश्यक बहस करार दिया और इन अटकलों को हाल ही में मंत्रिमंडल में फेरबदल के बारे में हुई चर्चाओं से जोड़ा।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीएम सिद्दरमैया ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को किया खारिज (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने गुरुवार को राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए इन्हें अनावश्यक बहस करार दिया और इन अटकलों को हाल ही में मंत्रिमंडल में फेरबदल के बारे में हुई चर्चाओं से जोड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल पर आगे फैसला पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व लेगा, क्योंकि कुल 34 मंत्री पदों में से दो पद रिक्त हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान भरा जाएगा।

    यह पूछे जाने पर कि क्या वह पांच साल तक सीएम बने रहेंगे, मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने कहा कि यह एक अनावश्यक बहस है। यह कहा गया था कि ढाई साल बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बदलने का मुद्दा सामने आया है। पार्टी नेताओं को कैबिनेट फेरबदल पर फैसला लेने की जरूरत है। कुल 34 मंत्री पद हैं, जिनमें से दो पद खाली हैं। कैबिनेट फेरबदल के दौरान इन खाली मंत्री पदों को भरा जाएगा।

    मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने चामराजनगर का दौरा करते हुए कहा कि उनकी सत्ता सुरक्षित है और लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं।

    कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवाकुमार ने कहा कि वह अगले साल अपना रिकॉर्ड 17वां बजट पेश करेंगे। इस बाद अलटलों ने जोर पकड़ लिया कि सिद्दरमैया की कुर्सी जाने वाली है।