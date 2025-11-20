'इस बहस का कोई मतलब नहीं', सीएम सिद्दरमैया ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को किया खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने गुरुवार को राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए इन्हें अनावश्यक बहस करार दिया और इन अटकलों को हाल ही में मंत्रिमंडल में फेरबदल के बारे में हुई चर्चाओं से जोड़ा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल पर आगे फैसला पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व लेगा, क्योंकि कुल 34 मंत्री पदों में से दो पद रिक्त हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान भरा जाएगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या वह पांच साल तक सीएम बने रहेंगे, मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने कहा कि यह एक अनावश्यक बहस है। यह कहा गया था कि ढाई साल बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बदलने का मुद्दा सामने आया है। पार्टी नेताओं को कैबिनेट फेरबदल पर फैसला लेने की जरूरत है। कुल 34 मंत्री पद हैं, जिनमें से दो पद खाली हैं। कैबिनेट फेरबदल के दौरान इन खाली मंत्री पदों को भरा जाएगा।