Rajasthan: 'एक साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव', आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद गहलोत और पायलट में हुई सुलह!

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच लंबे अर्से से चल रहे घमासान को खत्म करने पर सहमति बन गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की इन दोनों नेताओं के साथ सोमवार रात हुई मैराथन बैठक में ये सुलह हुई।

हालांकि, इसके फार्मूले की अभी घोषणा नहीं की गई है मगर पार्टी हाईकमान ने एलान किया है कि राजस्थान के दोनों दिग्गज एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेंगे।

राजस्थान में पार्टी के घमासान का समाधान निकालने के लिहाज से यह कांग्रेस हाईकमान के लिए भी बड़ी सियासी कामयाबी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद तमाम राज्यों में कांग्रेस की सियासत को कामयाबी की पटरी पर लाने की मशक्कत में जुटे हाईकमान के लिए राजस्थान में गहलोत-सचिन का घमासान सबसे बड़ी सिरदर्दी रहा है। लेकिन लंबे अर्से बाद गहलोत और पायलट को आमने-सामने बिठाकर बातचीत करने की पार्टी नेतृत्व की ताजा पहल चुनावी साल में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी राहत देगी।

#WATCH | Delhi: We have decided to fight elections unitedly. Definitely, we will win the elections in Rajasthan. Both Ashok Gehlot and Sachin Pilot have unanimously agreed with the proposal, says Congress General Secretary KC Venugopal after Congress chief Kharge and Rahul… pic.twitter.com/OIS4O3bcR2