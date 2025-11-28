'संसद में चर्चा हो, एक्शन प्लान बनाए सरकार'; दिल्ली में प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली की बढ़ती वायु प्रदूषण समस्या पर तुरंत और विस्तृत बहस की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजधानी की हवा बेहद खराब है और यह स्वास्थ्य आपातकाल जैसे हालात हैं।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब बच्चे जरीली हवा में सांस ले रहे हैं तब सरकार की तरफ से जिम्मेदारी और तत्परता क्यों नहीं दिख ही। कांग्रेस नेता ने अपने आवास पर कुछ माताओं से मुलाकात की और उनकी बातों का वीडियो साझा किया। कई महिलाओं ने चिंता जताई कि प्रदूषण से उनके बच्चों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है।

वीडियो के जरिए राहुल का सरकार पर निशाना राहुल ने कहा, "हर मां एक ही बात कहती है उसका बच्चा जहरीली हवा में पल रहा है। बच्चे थक चुके हैं, डरते हैं और गुस्सा भी हैं।" उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "भारत के बच्चे सामने ही घुट रहे हैं। मोदी जी आप चुप कैसे रह सकते हैं?"

वीडियो में राहुल ने कहा कि दिल्ली में सबसे गरीब और सबसे अमीर दोनों ही प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ शक्तिशाली हितधारक प्रदूषण से फायदा लेते हैं और यही वजह है कि समस्या बनी रहती है। आम नागरिक संगठि नहीं हैं, इसलिए उनकी आवाज राजनीतिक असर नहीं डाल पाती।

वीडियो में महिला ने क्या बताया ? एक अन्य महिला ने कहा कि यह एक पुरानी और गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सलाह या निर्देष नहीं आते। उन्होंने पूछा कि पूरी पीढ़ी प्रभावित हो रही है, फिर सरकार चुप क्यों है? राहुल ने कहा कि वे इस मुद्दे पर संसद में बहस की मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे भी उसी हवा में सांस लेते हैं और समस्या किसी से छिपी नहीं है।