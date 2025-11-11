Bypoll 2025 LIVE: राजस्थान-पंजाब समेत सात राज्यों 8 विधानसभा सीट पर मतदान शुरू, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे
बिहार चुनाव के दूसरे चरण के साथ, छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा में विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। मतगणना 14 नवंबर को होगी। जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद बडगाम में उपचुनाव हो रहा है, जिसमें कई उम्मीदवार मैदान में हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार चुनाव के दूसरे फेज का मतदान जारी है। इसके साथ ही छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आठ विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी है।
इनमें जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डंपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट शामिल है। बिहार के साथ ही इन विधानसभा सीटों पर भी 14 नवंबर को मतगणना कराई जाएगी।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा बडगाम से इस्तीफा देने के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान होगा। अब्दुल्ला ने 2024 के विधानसभा चुनाव में दो सीटों पर जीतने के बाद गांदरबल सीट को बरकरार रखने और बडगाम सीट खाली करने का फैसला किया था।
बडगाम उपचुनाव में कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। नेशनल कांफ्रेंस ने इस निर्वाचन क्षेत्र से आगा महमूद, पीडीपी ने आगा सैयद मुंतजिर और भाजपा ने सैयद मोहसिन को मैदान में उतारा है।
6 राज्य, 1 केंद्रशासित राज्य की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू
जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डंपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है।