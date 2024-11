By Election result 2024 live: 14 राज्यों की 48 और दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आज, वायनाड में प्रियंका मारेंगी बाजी या खिलेगा कमल?

केरल में पलक्कड़ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती आज होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी है और अधिकारी भी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं।

#WATCH | Kerala: Counting of votes for Palakkad Assembly by-elections to take place today. Visuals from a counting centre as security personnel and polling officials arrive. pic.twitter.com/U2GnZOxPw1