'राहुल गांधी ऐसे संविधान की रक्षा करेंगे आप, देश कैसे करे भरोसा', BRS ने कांग्रेस नेता को दी ये नसीहत

उन्होंने लिखा, "बीआरएस सांसद केशव राव ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद इस्तीफा दे दिया। उनके फैसले का स्वागत है। बीआरएस के उन विधायकों का क्या हुआ जो कांग्रेस छोड़कर लोकसभा में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे? बीआरएस के आधा दर्जन अन्य विधायकों का क्या हुआ जो कांग्रेस में शामिल हो गए?

राहुल गांधी क्या आप इसी तरह संविधान की रक्षा करेंगे? अगर आप बीआरएस विधायकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, तो देश कैसे भरोसा करेगा कि आप कांग्रेस के घोषणापत्र के अनुसार अनुसूची 10 संशोधन के लिए प्रतिबद्ध हैं? ये कैसा न्याय पत्र है?

BRS MP Keshava Rao tendered resignation after joining the Congress party. Welcome his decision

What about the BRS MLA who defected and contested Loksabha on Congress ticket?

What about half a dozen other BRS MLAs who defected to congress?@RahulGandhi is this how you are…