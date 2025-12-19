Language
    'पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा और देश को मजबूत बनाने में दें योगदान', पार्टी मुख्यालय पहुंचे नितिन नबीन

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:37 AM (IST)

    भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संगठन और देश को मजबूत ब ...और पढ़ें

    भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में कार्यरत कार्यकर्ताओं को किया संबोधित (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संगठन और देश को मजबूत बनाने में योगदान देने का आग्रह किया।

    भाजपा मुख्यालय में कार्यरत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से यहां कार्यालय आने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को यह महसूस हो कि यह उनका अपना कार्यालय है।

    कार्यक्रम के बाद पार्टी ने एक बयान में कहा कि नितिन नबीन ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत भाजपा परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की और भविष्य के प्रयासों के लिए उनका मार्गदर्शन दिया।

    बयान में कहा गया है कि नबीन ने भाजपा मुख्यालय में विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी सदस्यों से बातचीत की। उनकी कार्यकुशलता की सराहना की और उन्हें भविष्य में और अधिक व्यावहारिक होने के लिए प्रोत्साहित किया।

    उन्होंने विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। कार्यालय कर्मचारियों ने उनके मार्गदर्शन में अधिक कुशलता और व्यावहारिकता के साथ काम करने का संकल्प लिया। 

