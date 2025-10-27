एशिया की सबसे बड़ी बनास डेरी के चुनाव में फिर हुई भाजपा की जीत, शंकर चौधरी अध्यक्ष निर्वाचित
अहमदाबाद में एशिया की सबसे बड़ी बनास डेरी के चुनाव में भाजपा की फिर से जीत हुई है। शंकरभाई चौधरी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, जबकि भावाभाई रबारी उपाध्यक्ष बने। अमित शाह से मुलाकात के बाद चौधरी के अध्यक्ष बनने की अटकलें थीं। यह डेरी, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, सालाना 15 हजार करोड़ रुपये का कारोबार करती है और 80 लाख लीटर दूध का संग्रह करती है।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। एशिया की सबसे बड़ी बनास डेरी के चुनाव में फिर भाजपा की जीत हुई। भाजपा समर्थक एवं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकरभाई चौधरी निर्विरोध अध्यक्ष तथा भावाभाई रबारी निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए।
गत माह केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद से ही चौधरी के फिर अध्यक्ष चुने जाने की अटकलें थीं। चौधरी बनासकांठा जिला स्थित बनास डेरी के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए चौधरी व उपाध्यक्ष पद के लिए रबारी को अपना समर्थन दिया था।
विरोधी गुट ने नहीं खड़ा किया था उम्मीदवार
इन पदों पर विरोधी गुट ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। वर्ष 1969 में गलबाभाई पटेल ने इस डेरी की स्थापना की थी। इस डेरी का सालाना कारोबार करीब 15 हजार करोड़ रुपये का है और करीब चार लाख पशुपालक इससे जुड़े हैं। प्रतिदिन 80 लाख लीटर दूध का संग्रह होता है।
