एशिया की सबसे बड़ी बनास डेरी के चुनाव में फिर हुई भाजपा की जीत, शंकर चौधरी अध्यक्ष निर्वाचित

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। एशिया की सबसे बड़ी बनास डेरी के चुनाव में फिर भाजपा की जीत हुई। भाजपा समर्थक एवं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकरभाई चौधरी निर्विरोध अध्यक्ष तथा भावाभाई रबारी निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए।

गत माह केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद से ही चौधरी के फिर अध्यक्ष चुने जाने की अटकलें थीं। चौधरी बनासकांठा जिला स्थित बनास डेरी के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए चौधरी व उपाध्यक्ष पद के लिए रबारी को अपना समर्थन दिया था।