‘बर्बाद अर्थव्यवस्था कहने वाले लोग कहां हैं', भाजपा का राहुल गांधी पर हमला; GDP वृद्धि का श्रेय पीएम मोदी को दिया

पीटीआई, नई दिल्ली।भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज होने पर भाजपा ने शुक्रवार को इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व को दिया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि वे लोग कहां हैं जिन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है।

भाजपा के आइटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जहां अनिश्चितता और तीव्र मंदी से जूझ रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व, सुधारों की गति और नीतिगत स्थिरता के बल पर भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने, विवेकपूर्ण राजकोषीय अनुशासन और संतुलित मौद्रिक समन्वय जैसे परिवर्तनकारी कदमों ने निवेश और उपभोग के एक सकारात्मक चक्र को गति दी है, जिससे भारत वैश्विक विकास के केंद्र में मजबूती से स्थापित हो गया है।

मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास कहानी न केवल स्थिर है, बल्कि तेज भी हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जीडीपी आंकड़ों की सराहना की और राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग कहां हैं, जिन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था मर चुकी है? उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है।