Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ‘बर्बाद अर्थव्यवस्था कहने वाले लोग कहां हैं', भाजपा का राहुल गांधी पर हमला; GDP वृद्धि का श्रेय पीएम मोदी को दिया

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:00 AM (IST)

    भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज होने पर भाजपा ने शुक्रवार को इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व को दिया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि वे लोग कहां हैं जिन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना, जीडीपी वृद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया (फाइल फोटो)

    पीटीआई, नई दिल्ली।भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज होने पर भाजपा ने शुक्रवार को इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व को दिया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि वे लोग कहां हैं जिन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा के आइटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जहां अनिश्चितता और तीव्र मंदी से जूझ रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व, सुधारों की गति और नीतिगत स्थिरता के बल पर भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है।

    उन्होंने कहा कि जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने, विवेकपूर्ण राजकोषीय अनुशासन और संतुलित मौद्रिक समन्वय जैसे परिवर्तनकारी कदमों ने निवेश और उपभोग के एक सकारात्मक चक्र को गति दी है, जिससे भारत वैश्विक विकास के केंद्र में मजबूती से स्थापित हो गया है।

    मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

    उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास कहानी न केवल स्थिर है, बल्कि तेज भी हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जीडीपी आंकड़ों की सराहना की और राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग कहां हैं, जिन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था मर चुकी है? उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है।

    गौरतलब है कि कुछ महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की आलोचना को दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को छोड़कर सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था मृत है।