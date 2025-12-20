'विदेश में भारत का अपमान कर रहे राहुल', भाजपा ने कांग्रेस सांसद को घेरा; कहा- 'दुश्मनों से की मुलाकात'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जर्मनी यात्रा के दौरान 'भारत के दुश्मनों' से मुलाकात की। पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से सवाल किया कि ऐसे तत्वों के साथ हाथ मिलाकर वह देश के खिलाफ किस प्रकार की साजिश रच रहे हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल की प्रेसीडेंट एवं प्रोफेसर कार्नेलिया वोल के साथ गांधी की तस्वीर दिखाईं और इन्हें कांग्रेस नेता द्वारा जर्मनी में भारत-विरोधी ताकतों से मुलाकात का सुबूत बताया।

भाटिया ने दावा किया कि वोल सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी हैं जो अमेरिका के अरबपति निवेशक और भारत विरोधी जार्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से वित्तपोषित हैं। फिलहाल राहुल गांधी या कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भाजपा ने पिछले साल भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के सोरोस-वित्तपोषित संगठनों से संबंध हैं, जो भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं।

भाटिया ने आरोप लगाया कि सोरोस भारत के खिलाफ बयान देते हैं और भारत में अशांति पैदा करने और देश की अखंडता और संप्रभुता पर हमले के लिए धन प्रदान करते हैं। भाटिया ने कहा- ' अगर कोई भारत विरोधी ताकतों से मिलता है और विदेशी धरती से भारत का अपमान करता है, तो वह राहुल गांधी के अलावा और कोई नहीं। जार्ज सोरोस और राहुल गांधी दो शरीर हैं लेकिन एक आत्मा हैं।'

उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी संसद के लगभग हर सत्र के दौरान विदेश क्यों जाते हैं और भारत के दुश्मनों से मिलते हैं। उन्होंने कहा- ''यह किस प्रकार का भारत विरोधी एजेंडा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऐसी भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं।''

भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल ने अपनी पिछली विदेश यात्राओं के दौरान भी भारत-विरोधी ताकतों से मुलाकात की थी और देश को बदनाम और अपमानित किया। उन्होंने कहा- 'राहुल गांधी मीर जाफर बन गए हैं।'उधर, भाजपा आइटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राहुल की हालिया जर्मनी यात्रा की सार्वजनिक जांच होनी चाहिए। उनकी जर्मनी यात्रा से कई सवाल उठे हैं।