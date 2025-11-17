Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आप आतंकवाद के खिलाफ हैं या नहीं?', महबूबा मुफ्ती से भाजपा के सीधे सवाल; क्यों मचा बवाल?

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:10 PM (IST)

    भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर की परेशानियां लालकिले के सामने गूंज रही हैं। कोहली ने महबूबा से आतंकवाद पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा कि महबूबा को यह तय करना होगा कि वह आतंकवाद के खिलाफ हैं या नहीं, और उन्हें सरकार में खामियां ढूंढने के बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर ध्यान देना चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    महबूबा ने कहा था कि कश्मीर की परेशानियां लालकिले के सा्मने गूंज रही हैं (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि कश्मीर की परेशानियां लालकिले के सा्मने गूंज रही हैं। इस पर अब भाजपा ने महबूबा पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती यह तय करें कि वह आतंकवाद के खिलाफ हैं या नहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यूज एजेंसी एएनआई के बात करते हुए नलिन कोहली ने कहा, 'महबूबा मुफ्ती को सरकार में गलतिया ढूंढने के बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों पर विचार करना चाहिए।' कोहली ने कहा, 'या तो आप आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं, या आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं।'

    महबूबा पर साधा निशाना

    कोहली ने कहा, 'कोई बीच का रास्ता नहीं है। इस स्थिति के संबंध में, महबूबा मुफ़्ती जी को यह विचार करना चाहिए कि अतीत में उनके क्या बयान रहे हैं, लोग उनके बयानों की कैसे व्याख्या करते हैं, चाहे वह पाकिस्तान के संबंध में हो, चाहे आतंकवाद के संबंध में हो।'

    उन्होंने आगे कहा, 'महबूबा मुफ्ती को सरकार में खामियां ढूंढ़ने के बजाय यह सोचना चाहिए कि आतंकवाद को संभव बनाने वाले लोग कौन हैं और तय करना चाहिए कि वह आतंकवाद के खिलाफ किस तरफ खड़ी हैं या फिर दूसरी तरफ़ देखते हुए बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही हैं।'

    बता दें कि लालकिले के पास हुए विस्फोट पर टिप्पणी करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि यह श भर में बढ़ती असुरक्षा की भावना और जम्मू-कश्मीर में केंद्र की नीतियों की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार दुनिया को बता रही है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानियाँ लाल किले के ठीक सामने गूंज रही हैं।

    (न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)