    प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के लिए ममता बनर्जी पर बरसी भाजपा, बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में कर रहे थे प्रदर्शन

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    भाजपा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के लिए ममता बनर्जी पर बरसी भाजपा (फोटो- पीटीआई)

    पीटीआई, नई दिल्ली। भाजपा ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की। इसे पड़ोसी देश में प्रताड़ित हिंदुओं के लिए न्याय की मांग करने वाली आवाजों को दबाने के लिए राज्य प्रायोजित गुंडागर्दी करार दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंगाल भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने कोलकाता में बांग्लादेशी उप उच्चायोग के समक्ष विरोध प्रदर्शन करने गए हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को बर्बर हमला करार दिया।

    कहा कि महिलाओं और बुजुर्गों को बैरिकेड के पीछे फंसाकर लाठीचार्ज किया गया। उनके साथ मारपीट की गई। उन्हें खून बहने तक पीटा गया और सड़कों पर घसीटा गया।

    यह बांग्लादेश में उत्पीड़ित हिंदुओं के लिए न्याय की मांग करने वाली आवाजों को दबाने के उद्देश्य से राज्य प्रायोजित गुंडागर्दी है। भाजपा नेता ने एक्स पर लिखा-ममता बनर्जी को अपनी गुंडा पुलिस की आड़ में छिपना बंद कर देना चाहिए।

    हिंदू संगठनों के नेतृत्व में इस प्रदर्शन का आयोजन बांग्लादेश में 20 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के विरोध में किया गया था, जिन्हें ईशनिंदा के निराधार आरोपों के बाद मार दिया गया था। फिर भी ममता की पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खून-खराबे में बदल दिया, जैसे वे तृणमूल कांग्रेस के भाड़े के गुंडे हों।

    मालवीय ने कहा, यह एक खतरनाक प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें ममता बनर्जी की पुलिस निरंकुशता के औजार के रूप में काम करती है। बंगाल की पुलिस बांग्लादेश जैसी क्रूरता दिखा रही है, जिसमें कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए हिंदुओं का खून बहाया जाता है।

    आगे कहा क भाजपा बंगाल के हिंदुओं के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी सच्ची रक्षक है। हम उनके अधिकार, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।