सरदार पटेल की जयंती पर BJP का 'Sardar@150' वाला अभियान, देशभर में पार्टी फैलाएगी एकता व अखंडता की बात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेव की 150वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का नाम 'Sardar@150' रखा गया है। इसका उद्देश्य पूरे देश में सरदार पटेल की एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण का संदेश फैलाना है।

यह अभियान तीन चरणों में चलेगा, जिसकी शुरुआत 31 अक्टूबर (पटेल की जयंती) से होगी और समापन 6 दिसंबर ( डॉ. भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस) पर किया जाएगा। अभियान की तैयारी को लेकर बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष वर्कशॉप आयोजित की गई।

जेपी नड्डा ने वर्कशॉप का किया उद्घाटन इस वर्कशॉप का उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। उन्होंने कहा कि हर बीजेपी कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह सरदार पटेल की एकत और सशक्त भारत की सोच को गांव-गांव और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाए। नड्डा ने कहा कि इस पहले के जरिए देशभर में युवा पीढ़ी को 'एक भारत, आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाएगा।

इससे पहले बुधवार को ही बीजेपी मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने की। बैठक में अभियान से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अभियान की थीम है, 'एक भारत, आत्मनिर्भर भारत, एकजुट भारत, विकसित भारत'। यह थीम सरदार पटेल के विचारों और उनकी राष्ट्रनिर्माण की सोच को दर्शाती है।